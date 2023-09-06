Появилось фото задержанного парня, пытавшегося убить экс-возлюбленную в Тольятти

Тольяттинец прятался в лесополосе между Центральным и Комсомольским районами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области задержали парня-тирана, который пытался зарезать бывшую возлюбленную. Его нашли в лесополосе между Центральным и Комсомольским районом Тольятти. Информация об этом появилась во вторник, 5 сентября 2023 года.

Напомним, все случилось поздним вечером в субботу, 2 сентября, на улице Механизаторов в Автограде. Молодой человек подкараулил экс-возлюбленную и ударил ножом в живот. Он хотел ее убить, чтобы она больше никому не досталась. После этого тольяттинец сбежал. Девушка же смогла позвать на помощь и выжила.

Правоохранители задержали нападавшего спустя несколько дней. Все это время он прятался в лесу. Парня обнаружили во время патрулирования местности. В распоряжении «КП-Самара» оказалось фото с места поимки подозреваемого. Насколько известно, сейчас тольяттинец находится под стражей. Ведется следствие.

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