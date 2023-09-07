Движение транспорта ограничат в Самаре из-за фестиваля в парке Дружбы народов

Беспрепятственный проезд обеспечат для городского пассажирского транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В это воскресенье, 10 сентября, Самара будет отмечать День города. В рамках празднования мероприятия пройдут и в парке Дружбы народов. В связи с этим ограничат движение транспорта в Куйбышевском районе.

— Проехать нельзя будет с 8:00 до 18:00 по улице Александра Солженицына от улицы Осетинской до парка Дружбы народов, — рассказали в городской администрации.

Беспрепятственный проезд обеспечат для городского пассажирского транспорта. Напомним, в Самаре 10 сентября запустят бесплатные автобусы до парка Дружбы народов. Транспортом смогут воспользоваться гости этнофестиваля «Наследие народов».

Также в День города в Самаре перекроют пять участков улиц. Ограничения будут действовать с 12:00 до 23:59.

В Самаре 10 сентября запустят бесплатные автобусы до парка Дружбы народов. Фото: администрация Самары

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