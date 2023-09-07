Движение транспорта ограничат в Самаре из-за фестиваля в парке Дружбы народов

Беспрепятственный проезд обеспечат для городского пассажирского транспорта.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В это воскресенье, 10 сентября, Самара будет отмечать День города. В рамках празднования мероприятия пройдут и в парке Дружбы народов. В связи с этим ограничат движение транспорта в Куйбышевском районе.
— Проехать нельзя будет с 8:00 до 18:00 по улице Александра Солженицына от улицы Осетинской до парка Дружбы народов, — рассказали в городской администрации.
Беспрепятственный проезд обеспечат для городского пассажирского транспорта. Напомним, в Самаре 10 сентября запустят бесплатные автобусы до парка Дружбы народов. Транспортом смогут воспользоваться гости этнофестиваля «Наследие народов».
Также в День города в Самаре перекроют пять участков улиц. Ограничения будут действовать с 12:00 до 23:59.
В Самаре 10 сентября запустят бесплатные автобусы до парка Дружбы народов.
Фото: администрация Самары
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал