В Самаре 10 сентября сделают свободным вход в платный парк

Самарцы смогут бесплатно сходить в парк Дружбы народов / Фото: этнопаркдружбынародов.рф

Жители Самары смогут бесплатно посетить один из платных парков города. Речь идет об этнопарке Дружбы народов. Вход туда сделают свободным в воскресенье, 10 сентября 2023 года. В этот день там устроят этнофестиваль «Наследие народов». Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

В рамках фестиваля в парке будут работать несколько площадок. К примеру, на площадке «Молодежный этнодвиж» можно будет поучаствовать в интеллектуальной командной игре «ВолгаЭтноВикторина», на площадке «Этнолекторий» - погрузиться в мир национальных языков народов региона. На площадках «Артель» и «Ярмарочные ряды» гостей ждут выставки изделий народного творчества, мастер-классы, на «Этнокухне» - блюда из традиционной кухни народов Самарской области. Также в парке будут работать концертная площадка, выставка «Многонациональная губерния», площадка «Победа будет ZA нами!» и др.

Напомним, в день проведения фестиваля запустят бесплатные автобусы. Ими смогут воспользоваться жители Самары, Южного города и Новокуйбышевска. Кроме того, 10 сентября в районе парка ограничат движение транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.