В Самаре при сносе остатков хлебозавода № 2 нашли старинные захоронения

Ранее на месте хлебозавода № 2 располагалось Всехсвятское кладбище Фото: скриншот видео

В Самаре при сносе остатков хлебозавода № 2 на улице Спортивной обнаружили неожиданные находки. Рабочие наткнулись там на старинные захоронения. Блогер Евгений Щекин поделился кадрами с площадки.

Насколько известно, хлебозавод № 2 был построен на месте Всехсвятского кладбища, которое ликвидировали в 1926 году. В последнее время хлебозавод не работал. Его имущество продали компании «Владимир», которая решила зачистить территорию от старых корпусов и возвести на их месте жилые дома. Во время проведения работ и обнаружились старинные захоронения.

— Хлебозавод № 2 был построен на месте кладбища в 1930-х годах. В ту пору, кто желал, могли перенести останки родственников на новое кладбище. Но не все смогли воспользоваться этим предложением. К примеру, могилы моего деда и тетки так и остались на старом месте. Моя бабушка в ту пору воспитывала троих детей. Забот, кроме переноса могил, хватало выше крыши, — поделился в соцсетях один из жителей Самары.

Отметим, Всехсвятское кладбище ликвидировали в 1926 году. В дальнейшем на его месте появились парк имени Щорса, две школы, Дворец пионеров и школьников ЦВР, хлебозавод № 2 и жилой массив. Старые захоронения находили в том месте и прежде — так было во время строительства ТРК «Гудок» около железнодорожного вокзала.

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