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НовостиОбщество12 сентября 2023 8:41

Любит посидеть на ручках и чтобы ему чесали пузико: львенок Алтай продолжает обживаться в зоопарке Самары

В Самаре показали, как подрос львенок Алтай
Анастасия ФИЛАТОВА
Будущий царь зверей очень общительный и любит поиграть с сотрудниками зоопарка / Фото: vk.com/minleshoz63

Будущий царь зверей очень общительный и любит поиграть с сотрудниками зоопарка / Фото: vk.com/minleshoz63

Львенок Алтай, который в начале лета поселился в Самарском зоопарке, продолжает расти не по дням, а по часам. Он уже едва умещается на руках местных сотрудников. Как изменился будущий царь зверей, показали в министерстве лесного хозяйства Самарской области.

Судя по фото, львенок заметно прибавил в росте и весе. Сотруднику, который присматривает за Алтаем, уже не так просто держать его на руках. Однако он все же не прочь немного покатать будущего царя зверей на плечах. Сам маленький хищник очень любит общение с людьми. Ему нравится, когда его гладят и чешут пузико.

Львенок Алтай заметно подрос за лето / Фото: vk.com/minleshoz63

Львенок Алтай заметно подрос за лето / Фото: vk.com/minleshoz63

Ранее в Самарском зоопарке рассказывали, что Алтай рад побегать и поиграть с сотрудниками. При этом игрушкой может стать даже обычная палочка. Нравится ему также скакать по пенькам, которые специально установили для него в вольере.

Напомним, львенка привезли в Самару из барнаульского зоопарка в июне 2023 года. Это подарок от директора учреждения – он решил передать Алтая в местный зоопарк, узнав, что там умер лев Цезарь.

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