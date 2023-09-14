Главный тренер самарских «Крыльев» отметил, что в этом сезоне команде везет

Сейчас «Крылья Советов» занимают третье место в таблице, набрав 14 очков. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Главный тренер самарской футбольной команды «Крылья Советов» Игорь Осинькин отметил, что в этом сезоне МИР РПЛ им сопутствует удача. Об этом сообщает «Матч ТВ».

— В прошлом году удача не всегда была на нашей стороне, мяч иногда просто не залетал в ворота. В этом сезоне в спорных ситуациях мяч оказывается на нашей стороне. Хотя и это бывает не всегда. Какого то невезения на протяжении большого отрезка точно нет, — сказал Игорь Осинькин.

Сейчас «Крылья Советов» занимают третье место в таблице, набрав 14 очков. Напомним, клуб объявил о выкупе у «Локомотива» полузащитника Сергея Бабкина и переходе полузащитника. Егора Ушакова.

А на следующей неделе 23 сентября в Самаре «Крылья Советов» после матча 9 тура МИР РПЛ с «Сочи» проведут встречу с болельщиками.

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