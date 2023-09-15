Более 70 человек тушат пожар в заброшенном здании на ул. Калинина в Самаре

В неэксплуатируемом здании на улице Калинина, 1 горит масло.
В пятницу, 15 сентября, в Советском районе Самары загорелось заброшенное здание на территории бывшего подшипникового завода. На месте крупного пожара с огнем борются более 70 человек.
— В неэксплуатируемом здании на улице Калинина, 1 горит масло. Для тушения пожара привлечены 71 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 59 человек и 18 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, сообщение о пожаре поступило дежурному в 10:39. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения все еще борются с огнем. Выяснить все обстоятельства ЧП и установить точную причину пожара предстоит специалистам.
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