Появилось видео из горящего здания на территории бывшего завода в Самаре

Огонь охватил территорию в 100 квадратных метров

В Самаре продолжают тушить серьезный пожар у Кировского рынка. Он произошел утром 15 сентября 2023 года на территории бывшего подшипникового завода на улице Калинина, 1. В распоряжении редакции «КП-Самара» оказалось видео из объятого пламенем здания.

Напомним, пожар на месте бывшего завода вспыхнул ближе к 11 часам. В одном из заброшенных зданий загорелось масло. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На месте работают 71 человек и 22 единицы техники.

Информации о погибших и пострадавших нет. Что за масло горит в здании и из-за чего оно вспыхнуло, пока неизвестно. Специалистам еще предстоит это выяснить.

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