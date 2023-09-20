Асланбека Майрамукаева уволили из Минздрава Самарской области

Асланбека Майрамукаева подозревают в хищении бюджетных средств и в получении крупной взятки / Фото: vk.com/minzdrav_63

В министерстве здравоохранения Самарской области произошли кадровые перестановки. Должности замглавы ведомства лишился Асланбек Майрамукаев, который сейчас является фигурантом двух уголовных дел.

Чиновника уже «удалили» с сайта Минздрава. Теперь у главы ведомства Армена Беняна в заместителях остались только Сергей Вдовенко, Татьяна Сочинская, Павел Золотарев и Денис Бутолин. Как пишет Волга Ньюс, адвокат Майрамукаева Андрей Карномазов подтвердил, что того уволили.

Напомним, Асланбека Майрамукаева задержали в начале августа 2023 года. Это было связано с расследованием уголовного дела, которое возбудили против бывшего заместителя главного врача больницы имени В.Д. Середавина Алексея Ошуркова. Того обвиняют в закупке оборудования по завышенной цене. По данным ФСБ, в медучреждение должны были поставить 50 мониторов пациентов. Общая их стоимость составила более 34 млн рублей. Она оказалась выше рыночной почти в два раза.

Второе уголовное дело связано с получением взятки в 15 млн рублей. По версии следователей, замглавы Минздрава потребовал эту сумму от директора одной из компаний. Деньги полагались за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на более чем 47 млн рублей.

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