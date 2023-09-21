Движение транспорта по ул. Самарской ограничат из-за метростроя в Самаре на год

В этот период изменится и движение общественного транспорта. Фото: администрация Самары

В Самаре из-за строительства новой станции метро «Театральная» временно ограничат движение транспорта по улице Самарской. Ограничение начнет действовать с 05:00 25 сентября 2023 года и продлится чуть больше года – до 23:59 30 сентября 2024 года.

— В целях безопасности дорожного движения проезд будет закрыт на участке улицы Самарской в районе улицы Ярмарочной, — рассказали в городской администрации.

В этот период изменится и движение общественного транспорта. Так, автобусы маршрутов №№ 2, 23, 41, 46, 47, 50 будут ходить по скорректированной схеме. Горожан просят заранее планировать свои поездки.

Напомним, в Самаре работы по строительству новой станции метро «Театральная» выходят на новую локацию – улицу Самарскую. Там, в границах улицы Ярмарочной, Арбитражного суда и сквера Устинова появятся водоотливная установка, санпропускник, вентиляционная камера.

Горожан просят заранее планировать свои поездки. Фото: администрация Самары

в Самаре работы по строительству новой станции метро «Театральная» выходят на новую локацию. Фото: администрация Самары

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