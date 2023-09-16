Вентиляционная камера появится возле станции метро «Театральная» в Самаре

Участок улицы Самарской сохранит атмосферу исторического центра и ее самобытность. Фото: администрация Самары

В Самаре работы по строительству новой станции метро «Театральная» выходят на новую локацию – улицу Самарскую. Там, в границах улицы Ярмарочной, Арбитражного суда и сквера Устинова появятся водоотливная установка, санпропускник, вентиляционная камера.

— Главный архитектор компании-подрядчика ООО «Волгатрансстрой-проект» Дмитрий Орлов рассказал, что вентиляционная камера будет выполнена в стилистике соседних зданий, — сообщили в городской администрации.

На территории также восстановят озеленение улицы Самарской. Количество деревьев и кустарников будет увеличено, их высадят взамен снесенных. Дизайн-проект предусматривает, что этот участок улицы Самарской сохранит атмосферу исторического центра и ее самобытность.

При разработке архитекторы опирались на изображения Самарской площади 50-60-х годов 20 века. Напомним, в связи с работами 25 сентября ограничат движение транспорта по улице Самарской, в районе Арбитражного суда региона. По контракту подрядчик должен завершить все работы до 2024 года.

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