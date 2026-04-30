В Самаре завершили банкротство экс-главы СОФЖИ Реналя Мязитова

Арбитражный суд Самарской области 20 апреля завершил процедуру банкротства экс-главы СОФЖИ

В Самаре завершили процедуру банкротства бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова. В 2020 году экс-чиновника вместе с предпринимателем из Тольятти Евгением Вагнером признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, ущерб от этих действий составил почти 59 миллионов рублей. Летом 2023 года стало известно, что Мязитов вышел на свободу, но необходимость возместит причиненный бюджету ущерб никуда не делась. В 2024 году экс-чиновника признали банкротом из-за непосильных долгов.

Минстрой Самарской области требовал вернуть 59 миллионов рублей. В счет долга была продана иномарка Мязитова 2011 года выпуска за 306 тысяч рублей. Другого имущества у него не нашлось.

Арбитражный суд Самарской области 20 апреля завершил процедуру банкротства экс-главы СОФЖИ и освободил его от дальнейшего возврата долга перед региональным минстроем. Решение можно будет обжаловать в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.

