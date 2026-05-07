Занятия в школах Самары отменили утром 7 мая из-за ракетной опасности

Занятия в школах Самары в первую смену отменили из-за ракетной опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром в четверг, 7 мая 2026 года, в Самаре отменили занятиях в школах. Это связано с тем, что в регионе объявили ракетную опасность.

«Занятия первой смены перенесены на вторую, в очном формате. Следите за информацией в родительском чате своей школы», - сообщил мэр Иван Носков в своем канале в МАХ.

Что касается детей, которых родители уже успели привести в школы и детские сады, то они вместе с педагогами переместились в укрытия.

Напомним, ракетную опасность объявили в Самарской области около 6:30 7 мая. Также был введен режим «Ковер» - воздушное пространство закрыли на всех высотах. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты. Также ограничена работа мобильного интернета. Движение наземного общественного транспорта в Самаре приостановлено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал