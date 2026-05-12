Появились фото и видео салюта на День Победы в Самаре 9 мая

Фото: Ирина СИНЕГУБОВА.

В День Победы, 9 мая 2026 года, в Самаре запустили фейерверк и артиллерийский салют на городской набережной. Яркие переливы сверкали в небе над Волгой и отражались в воде.

Фейерверк проходил с барж напротив Струковского сада на первой очереди набережной. Он начался в 22:00 и длился около 10 минут. Большое количество людей собралось посмотреть на светопредставление в небе.

Видео: Ирина Синегубова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Напомним, парад Победы прошел без военной техники и с меньшим числом зрителей. Число трибун для зрителей сократили с восьми до двух. Концерта на площади Куйбышева в этом году не было. Также власти решили отказаться от праздничных мероприятий в течение дня на набережной.

