На заседании Людмила призналась, что ей неприятно находиться рядом с дочерью Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

21 мая в Самаре начался суд по делу об убийстве бывшего мэра Самара Виктора Тархова и его супруги Натальи. На заседании доставили их дочь Людмилу, которая является потерпевшей по этому делу. Женщину этапировали из колонии, где она отбывает наказание за вымогательство.

Главной подозреваемой является единственная внучка Тарховых и дочь Людмилы Екатерина.

Людмила Тархова заплакала на суде по делу об убийстве родителей в Самаре. Видео: Анастасия Семдянова

Процесс является очень эмоциональным, и Людмила Тархова в какой-то момент не смогла сдержать слезы, передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Мать и дочь Тарховы увиделись впервые за долгое время. Сначала Катя не смотрела в сторону матери, хотя та постоянно поглядывала в ее сторону. Но потом главная подозреваемая начала смотреть на мать, не отрываясь. Отношения у них довольно сложные, ранее Людмила говорила, что не хочет, чтобы дочь выпускали из СИЗО. На заседании женщина призналась, что ей неприятно находиться в помещении рядом с дочерью, и она плохо себя чувствует.

