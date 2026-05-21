Появились фото и видео Людмилы Тарховой в суде по делу дочери в Самаре 21 мая

Людмила Тархова пока держится уверенно и не проявляет эмоций. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 21 мая, в Самаре на первое заседание по уголовному делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи привезли их дочь Людмилу, мать главной подозреваемой – внучки убитых Екатерины. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

Если сравнивать со старыми фотографиями, у Людмилы Тарховой значительно отрасли волосы, с которых сошла краска. Раньше у нее была короткая светлая стрижка. Пока что она держится уверенно и не проявляет эмоций. Раньше она признавалась, что после новостей об убийстве родителей своей дочерью долгое время не верила в случившееся. Людмила признана потерпевшей по делу. Это их первая встреча с Екатериной за долгое время.

Видео: Анастасия Семдянова Появились фото и видео Людмилы Тарховой в суде Самары 21 мая

Первое судебное заседание проходит 21 мая. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Женщину этапировали из исправительной колонии, где она с конца 2022 года отбывает наказание за вымогательство 200 млн рублей у депутата Александра Милеева. Напомним, внучке экс-мэра предъявили восемь обвинений, в том числе в надругательстве над телами умерших. Расследование резонансного уголовного дела завершилось в апреле 2026 года.

По данным следствия, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам. Они действовали по указаниям тети мужчины Светланы Метревели, находившейся за рубежом.

Во время расследования было проведено более 40 комплексных экспертиз, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей. Следователи смогли обнаружить следы крови, частицы кровеносных сосудов, жировой и мышечной ткани убитых.

