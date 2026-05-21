Екатерину Тархову судят в зале, где работал Ленин

В том зале работал Ленин Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Зал судебных заседаний, где сегодня начался процесс над Екатериной Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, носит порядковый номер 58. Это, пожалуй, одно из самых известных помещений в Самарском областном суде. Именно в этом зале свою профессиональную деятельность начал молодой Владимир Ульянов, которого через пару десятков лет весь мир будет знать, как Владимира Ильича Ленина. Он работал здесь с января 1892 года по август 1893 года в качестве помощника присяжного поверенного Андрея Хардина, - так тогда называли адвокатов.

Здесь выносили самые громкие приговоры Советского времени. Например, именно здесь были осуждены члены банды «Черная кошка», терроризировавшие Куйбышев в 1944-1945 годах. Они совершали кражи, разбойные нападения и были виновны в одном убийстве. Лидер банды Николай Теплов был приговорен к расстрелу. Подробнее об этом «КП» писала здесь.

Здесь же приговор выслушал «куйбышевский маньяк» Борис Серебряков, который в 60-70 годах прошлого века убивал взрослых и детей в районе Безымянки и неподалеку от Загородного парка. Его называли «монстром», «ночной тварью», «хищником» и «убийцей на велосипеде». Всего он убил девять человек и ранил еще троих.Когда судья объявил ему смертный приговор, Серебряков из клетки зала № 58 воскликнул: «Я еще вернусь».

Сегодня на скамье подсудимых Екатерина Тархова, - женщина, которая, как утверждает следствие, вступила в организованную преступную группировку, убила бабушку и деда, растоптала свою судьбу и оставила одного маленького сына. В отношении женщин в нашей стране не применяется высшая мера наказания. Но Екатерина уже заняла свое место в одном ряду с Колей «Теплым» и «Ночной тварью Серебряковым». Каков будет приговор, узнаем по завершению процесса.