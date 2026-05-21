Киселева притворилась Натальей Тарховой для продажи Toyota RAV4 в Самаре

Иномарку продали примерно за 1 миллион 500 тысяч рублей. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

На первом заседании суда по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи выступил истец Григорий Гробер. Мужчина купил иномарку покойной. Чтобы провести продажу, Натальей притворилась та самая Таисия Киселева, которая тоже проходит обвиняемой по делу. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Екатерина сказала покупателю, что бабушка находится в офисе и предложила позвонить ей. Как позже выяснилось, он говорил не с владелицей Toyota RAV4 Натальей Тарховой, а с Таисией Киселевой. Последняя является матерью одной из сообщниц внучке экс-мэра Светлена Метревели.

В разговоре с покупателем Киселева подтвердила, что она Наталья Тархова, и продиктовала паспортные данные. Она пригласила Григория Гробера в офис, но потом по звонку сказала, что у нее якобы совещание, поэтому с документами придет сама Екатерина. Мужчина передал деньги, поехал во двор за машиной и забрал ее.

Иномарку Григорий приобрел примерно за 1 миллион 500 тысяч рублей и еще 300 тысяч рублей потратил на ее косметический ремонт. Сейчас Гробер требует в суде компенсации 1,5 млн рублей и выплаты морального ущерба в размере 350 тысяч рублей.

