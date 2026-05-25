После матча с «Крыльями Советов» в РПЛ «Акрон» оштрафовали на 100 тысяч рублей

После проигрыша в 30-м туре «Акрон» вылетел в зону стыковых матчей, но сохранил место в РПЛ. Фото: ФК «Акрон»

Контрольно-дисциплинарный комитет РПЛ оштрафовал футбольный клуб «Акрон» на 100 тысяч рублей. Такое решение вынесли по итогам матча с «Крыльями Советов», который прошел 17 мая. «КС» тогда выиграли со счетом 4:1 и обеспечили себе место в РПЛ на следующий сезон.

«ФК «Акрон» оштрафован за иные нарушения регламента соревнований», – говорится в решении КДК.

После проигрыша в 30-м туре РПЛ «Акрон» вылетел в зону стыковых матчей. Соперником тольяттинцев стал клуб «Ротор» из Волгограда. На выезде «Акрон» выиграл со счетом 0:2. На домашней «Солидарность Самара Арене» тольяттинские футболисты проиграли с минимальным отрывом 0:1, но по итогам двух матчей сохранили место в РПЛ.

После стыковых матчей стало известно, что из «Акрона» уходит Артем Дзюба.

