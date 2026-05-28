Несмотря на похолодание, температура воды в Волге держится на прежнем уровне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарскую область в конце мая пришло похолодание с дождями. Еще недавно при жаре больше +30 градусов самарцы массово отправлялись на пляж, но сейчас все изменилось. Несмотря на понижение температуры воздуха, температура воды в Волге держится на прежнем уровне. Рассказываем, на сколько прогрелась главная река региона в Самаре, Тольятти и Сызрани по состоянию на 28 мая 2026 года.

В Самаре температура воды в Волге, как и накануне, составляет около +15 градусов. В Тольятти она чуть теплее – немного не дотягивает до отметки +16 градусов. Но теплее всего Волга сейчас в Сызрани – более +16 градусов. Купаться пока еще рано!

Тем более, что и пляжи еще не готовы к новому сезону. В Самаре их уборку после половодья начали раньше обычного, сейчас продолжается второй этап очистки. А вот самая большая спортивная площадка на набережной уже работает.

