НовостиПроисшествия29 мая 2026 12:10

Глава Самары Носков: «Воспитанников детских садов переместили в укрытия»

В Самаре родителей просят следить за информацией в чатах детских садов
Ирина СИНЕГУБОВА
Из-за ракетной опасности в разных частях Самары включили сирены.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В пятницу, 29 мая 2026 года, в Самаре из-за ракетной опасности воспитанников детских садов переместили в укрытия. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Дети, которые сейчас находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Следите за информацией в родительском чате своего садика», – написал мэр.

Также в городе приостановили движение наземного общественного транспорта. При этом метро работает, вход в него для укрытия свободный. Носков попросил жителей сохранять спокойствие.

Из-за ракетной опасности в разных частях Самары включили сирены. Горожанам напомнили памятку по плану действий при такой угрозе.

