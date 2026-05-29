Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В пятницу, 29 мая 2026 года, в Самарской области временно ограничили мобильный интернет из-за ракетной опасности. Днем жители региона могут столкнуться с перебоями.

Ограничение ввели в целях безопасности - это необходимо для защиты людей и инфраструктурных объектов. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей даже при ограничениях, ведь «Комсомольская правда» попала в «белый» список сайтов, которые работают даже при перебоях с мобильным интернетом.

Например, на нашем сайте можно почитать о закрытии аэропорта Курумоч, адресах точек с бесплатным доступом к Wi-Fi, приостановке движения наземного общественного транспорта. Напомним, из-за ракетной опасности в разных частях Самары включили сирены. Горожанам напомнили памятку по плану действий при такой угрозе.

