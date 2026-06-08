В Самаре вновь установят памятник Александру II

До 1927 года постамент пустовал, пока на нем не установили памятник Ленину, который стоит там до сих пор. Фото: предоставлено музеем им. Алабина.

Самарская область вошла в историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут», в рамках которого в Самаре уже прошла акция «День Белого Цветка». Одним из ключевых решений стала установка в городе памятника царю Александру II. Эта фигура имеет большое значение для Самары: раньше памятник императору стоял в центре Алексеевской площади (ныне – площадь Революции). Об этом в беседе с журналистами сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Мы задумали много направлений, одно из них – восстановление памятника императору Александру II. Такое решение приняли по инициативе Павла Морозова. Сделаем это бережно, с уважением к истории», – рассказал глава региона.

Впервые памятник установили 11 сентября 1889 года. 10-метровая фигура императора возвышалась на пятиметровом гранитном постаменте с надписью: «Александру II, Царю-Освободителю». В октябре 1918 года комендант Самары Седякин приказал снять памятник. Демонтировали всю композицию. В ноябре 1919 года здесь открыли памятник «Символ освобожденного труда» – рабочего с винтовкой и факелом. Но гипсовая фигура простояла недолго: весной 1920 года ее разбили. До 1927 года постамент пустовал, пока на нем не установили памятник Ленину, который стоит там до сих пор.

Разговоры о возрождении памятника велись уже давно. Это хотели сделать еще в 2021 году, однако тогда от идеи решили отказаться.

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