Пожар в жилом доме в Самаре локализован

Фото: прокуратура Самарской области.
В Самаре локализовали пожар в жилом доме на улице XXII Партсъезда, 20. На это у пожарных ушло около двух часов.
«Пожар локализован в 22:30», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Сообщение о пожаре поступило в 20:31. Изначально в оперативном ведомстве сообщали, что огонь охватил магазин на первом этаже, а затем перекинулся наверх. Позже в МЧС уточнили, что пламя распространилось со второго по четвертых этаж, пострадали несколько квартир. Из дома спасли семь человек. Пять человек, в том числе двоих детей, отправили в больницы на медосмотр.
Предварительная причина возгорания — хлопок бытового газа в одной из квартир. Сейчас подробности ЧП устанавливают сотрудники СК и прокуратуры.
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