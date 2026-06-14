СК и прокуратура проводят проверку из-за пожара и взрыва газа в МКД в Самаре

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.
В Самаре прокуратура и СК проводят проверку из-за ЧП в жилом многоквартирном доме на улице XXII Партсъезда, 20. Вечером 14 июня 2026 года там произошли взрыв газа и пожар, есть пострадавшие.
«По предварительным данным, в одной из квартир дома, расположенной на первом этаже, произошел хлопок бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещения», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей. Их доставили в больницу. На место происшествия выехали следователи. Также там работает прокурор Советского района Самары Александр Левыкин. Он координирует работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал