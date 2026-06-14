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НовостиПроисшествия14 июня 2026 19:24

СК и прокуратура проводят проверку из-за пожара и взрыва газа в МКД в Самаре

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ЧП в жилом доме на ул. XXII Партсъезда в Самаре
Анастасия ФИЛАТОВА
В результате ЧП в жилом доме пострадали пять человек, в том числе двое детей.

В результате ЧП в жилом доме пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре прокуратура и СК проводят проверку из-за ЧП в жилом многоквартирном доме на улице XXII Партсъезда, 20. Вечером 14 июня 2026 года там произошли взрыв газа и пожар, есть пострадавшие.

«По предварительным данным, в одной из квартир дома, расположенной на первом этаже, произошел хлопок бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещения», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей. Их доставили в больницу. На место происшествия выехали следователи. Также там работает прокурор Советского района Самары Александр Левыкин. Он координирует работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб.

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