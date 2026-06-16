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НовостиПолитика16 июня 2026 13:39

Самарскому депутату Милееву аннулировали удостоверение об участии в СВО

Ситуацию с депутатом Александром Милеевым рассмотрит в Самаре комиссия по этике
Ирина СИНЕГУБОВА
Теперь депутата могут исключить из партии. Фото: Самарская губдума

Теперь депутата могут исключить из партии. Фото: Самарская губдума

По результатам проверки депутату Самарской губдумы Александру Милееву аннулировали удостоверение участника боевых действий. Причина в том, что документ признали недостоверным. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«Пришли результаты запросов в Генеральную военную прокуратуру и в военную прокуратуру центрального военного округа. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. По ее итогам вместе с однопартийцами примем решение, может ли он оставаться в составе партии», – рассказал глава региона.

Напомним, на неточности в справке депутата указал Герой России Андрей Еремин. Как оказалось, Милеев подал документы на предварительное голосование как участник СВО. После этого губернатор велел начать проверку. Теперь депутата могут исключить из партии.

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