ЧС после пожара на XXII Партсъезда в Самаре повысили до регионального уровня

Дом получил такие повреждения, что его решили расселить и снести Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре повысили до регионального уровня режим ЧС после пожара и взрыва в жилом доме на улице XXII Партсъезда. Это было сделано по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

«Вместе с министром социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксаной Щербицкой, врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгием Степаняном и главой администрации Советского района Вадимом Бородиным провели собрание с жителями дома», – сообщил Иван Носков.

Напомним, что вечером 14 июня в доме №20 на улице XXII Партсъезда произошел взрыв и пожар. В результате погибли два человека. Дом получил такие повреждения, что его решили расселить и снести. На этом месте потом могут создать общественное пространство.

В причинах ЧП пока разбираются следователи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал