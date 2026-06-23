Екатерина Тархова заявляла экс-мэру Самары, что у нее требуют 20 млн рублей

20 млн рублей требовали за освобождение Людмилы. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

На суде по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены свидетель Александр Кузнецов рассказал о том, что у Екатерины Тарховой якобы требовали 20 миллионов рублей на освобождение ее матери Людмилы из колонии. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

«В середине лета 2024 года мне позвонил Виктор Тархов и попросил подъехать к нему. Он сказал, что ему звонила Катя из Москвы. Его внучка читала в интернете об указе президента о помиловании 60 человек, в списке была фамилия Людмилы Тарховой. Но указ не выполняется, и кто-то требует у Кати 20 млн рублей, чтобы Людмилу отпустили на свободу», – рассказал Кузнецов.

По словам свидетеля, Виктор Тархов просил его узнать, почему указ президента не выполняется. Александр Кузнецов поспрашивал у друзей и ему сказали, что их пытается обмануть мошенник.

Напомним, с конца 2022 года Людмила отбывает наказание за вымогательство 200 млн рублей у депутата Александра Милеева. На судебные заседания об убийстве Тарховых ее этапируют из исправительной колонии.