Девять подтопленных участков освободились от воды в Самарской области

На реке Тергала прорвало дамбу. Фото: предоставлено «КП»

В Похвистневском районе от воды освободились девять подтопленных ранее участков. Напомним, что вечером 23 июня прорвало дамбу на реке Тергала, в зоне подтопления оказались села Рысайкино и Алькино. Вода заходила в огороды, текла по улицам, но в дома, к счастью, не заходила.

«Остаются подтопленными 63 приусадебных участка», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

62 участка расположены в селе Алькино, а один – в селе Рысайкино. МЧС держит ситуацию на контроле. На случай эвакуации жителей было подготовлены два пункта временного размещения.

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