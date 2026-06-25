В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты 25 июня

Воздушная гавань возвращается к обычному режиму работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сняли временные ограничения на прием и отправку самолетов, которые вводили на фоне беспилотной опасности. Спустя четыре часа опасность отменили, а около 10.00 стало известно, что Курумоч возвращается к обычном режиму работы.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – напомнили в Росавиации.

Из-за ограничений в Курумоче задерживаются 15 рейсов. Шесть из них должны вылететь из Самары в Екатеринбург, Москву (три рейса), Санкт-Петербург (два рейса).

Позже расписания в Самаре приземлятся самолеты из Москвы, Уфы, Худжанда, Санкт-Петербурга. Но воздушная гавань постепенно возвращается к обычному режиму работы.

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