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НовостиОбщество25 июня 2026 7:00

Появились новые фото из подтопленного из-за прорыва дамбы села в Самарской области

Прорыв дамбы в Похвистневском районе привел к подтоплению 72 приусадебных участков
Анастасия ФИЛАТОВА
Спасатели выезжали на дежурство в село Рысайкино для оказания помощи населению.

Спасатели выезжали на дежурство в село Рысайкино для оказания помощи населению.

Фото: ПСС Самарской области.

Спасатели показали новые кадры из села Рысайкино Похвистневского района, которое подтопило из-за прорыва дамбы 23 июня 2026 года. Судя по фото, на некоторых улицах уровень воды был довольно высок. К примеру, под воду наполовину ушла машина.

«Спасатели проводили в селе Рысайкино работы по обеспечению безопасности и оказанию помощи населению. За время дежурства из зоны подтопления было эвакуировано два человека. 24 июня уровень воды начал снижаться, дежурство спасателей было окончено», - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Уровень воды, потопившей сельские улицы, был довольно высок, но сейчас он идет на спад.

Уровень воды, потопившей сельские улицы, был довольно высок, но сейчас он идет на спад.

Фото: ПСС Самарской области.

Напомним, о прорыве дамбы в районе села Рысайкино стало известно 23 июня. По данным ГУ МЧС по Самарской области, из-за этого произошел подъем уровня воды в реке Тергала на 1,5 метра, розлив русла составил до 15 метров. Подтоплены оказались 72 приусадебных участка в селах Алькино и Рысайкино. К вечеру 24 июня от воды освободились девять участков. Подтопленными, по информации оперативного ведомства, остаются 62 участка в Алькино и один в Рысайкино.

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