Появились новые фото из подтопленного из-за прорыва дамбы села в Самарской области

Спасатели выезжали на дежурство в село Рысайкино для оказания помощи населению. Фото: ПСС Самарской области.

Спасатели показали новые кадры из села Рысайкино Похвистневского района, которое подтопило из-за прорыва дамбы 23 июня 2026 года. Судя по фото, на некоторых улицах уровень воды был довольно высок. К примеру, под воду наполовину ушла машина.

«Спасатели проводили в селе Рысайкино работы по обеспечению безопасности и оказанию помощи населению. За время дежурства из зоны подтопления было эвакуировано два человека. 24 июня уровень воды начал снижаться, дежурство спасателей было окончено», - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Уровень воды, потопившей сельские улицы, был довольно высок, но сейчас он идет на спад. Фото: ПСС Самарской области.

Напомним, о прорыве дамбы в районе села Рысайкино стало известно 23 июня. По данным ГУ МЧС по Самарской области, из-за этого произошел подъем уровня воды в реке Тергала на 1,5 метра, розлив русла составил до 15 метров. Подтоплены оказались 72 приусадебных участка в селах Алькино и Рысайкино. К вечеру 24 июня от воды освободились девять участков. Подтопленными, по информации оперативного ведомства, остаются 62 участка в Алькино и один в Рысайкино.

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