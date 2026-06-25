Людмилу Тархову 25 июня привезли в суд Самары в день ее рождения

Потерпевшей по этому делу является дочь Тарховых Людмила Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

25 июня в Самаре продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве бывшего мэра Виктора Тархова и его жены Натальи. В страшном преступлении подозревают их единственную внучку Екатерину. Потерпевшей является дочь Тарховых Людмила, которая сейчас отбывает наказание в колонии за вымогательство.

На этот раз на заседание Людмила Тархова прибыла в приподнятом настроении, она улыбалась, передает корреспондент «КП-Самара». Возможно, это связано с тем, что Людмила сегодня отмечает день рождения – ей исполняется 54 года.

В суде продолжают допрашивать свидетелей, которые могут пролить свет на убийство четы Тарховых. Водитель семьи рассказал, что Екатерина избила бабушку Наталью во дворе дома. По его словам, и с матерью у Екатерины были натянутые отношения.

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