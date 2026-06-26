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НовостиОбщество26 июня 2026 4:17

Мобильный интернет ограничили в Самарской области из-за беспилотной опасности

Самарцам объяснили, как пользоваться интернетом при ограничениях
Александра ТАЙБАТРОВА
Даже если мобильный интернет плохо работает, самые свежие новости доступны для вас на сайте samara.kp.ru

Даже если мобильный интернет плохо работает, самые свежие новости доступны для вас на сайте samara.kp.ru

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 26 июня ограничили мобильный интернет. Это связано с тем, что в регионе объявили беспилотную опасность. В таких ситуациях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов, сообщали ранее власти.

Даже если мобильный интернет плохо работает, самые свежие новости доступны для вас на сайте samara.kp.ru, ведь мы входим в «белый» список интернет-ресурсов. Прямой сейчас читайте, как прошло четвертое заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, каким будет расписание «Крыльев Советов» и «Акрона» в новом сезоне РПЛ.

Также в Самарской области создали сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.

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