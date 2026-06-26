Даже если мобильный интернет плохо работает, самые свежие новости доступны для вас на сайте samara.kp.ru Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 26 июня ограничили мобильный интернет. Это связано с тем, что в регионе объявили беспилотную опасность. В таких ситуациях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов, сообщали ранее власти.

Даже если мобильный интернет плохо работает, самые свежие новости доступны для вас на сайте samara.kp.ru, ведь мы входим в «белый» список интернет-ресурсов. Прямой сейчас читайте, как прошло четвертое заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, каким будет расписание «Крыльев Советов» и «Акрона» в новом сезоне РПЛ.

Также в Самарской области создали сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.

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