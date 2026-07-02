Детское оборудование устанавливают на пляжах Самары

В этом году в Самаре установили более 1200 единиц пляжного оборудования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре все официальные пляжи готовы к посещению, заявили в мэрии. Но на них еще осталось установить детское оборудование, так что подготовка к пляжному сезону пока продолжается. Напомним, что в этом году в Самаре установили более 1200 единиц пляжного оборудования.

«Пожалуйста, будьте аккуратны в зонах монтажа, не мешайте работе специалистов», – обратилась городская администрация к жителям и гостям Самары.

Также посетителей пляжей просят бережно относиться к установленному оборудованию, чтобы оно долго приносило пользу.

Между тем, 2 июля вода в Волге начала прогреваться, а на выходных в Самару придет настоящая летняя жара

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