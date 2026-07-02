Самарастат показал, как изменились цены на бензин в регионе

Массового дефицита бензина и дизеля в регионе нет Фото: Ольга ЮШКОВА.

Самарастат опубликовал статистику изменения цен на топливо. По ней видно, какая в Самарской области фиксируется разница в стоимости бензина и дизеля. Данные представлены в отчете о потребительских ценах на отдельные виды товаров и услуг с 23 по 29 июня.

«Бензин марки АИ-92 в среднем стоит 75,91 рублей за литр (+3,02%), АИ-95 – 80,57 рублей за литр (+2,63%), АИ-98 и выше – 97,35 рублей за литр (+1,98%). А дизельное топливо на прошлой неделе в среднем можно было купить по 86,84 рублей за литр (+4,4%)», – сообщает Самарастат.

Ранее в Минпромторге Самарской области сказали, что ценовая ситуация на топливном рынке соответствует рыночным условиям, однако независимые АЗС принимают решение о повышении цен с учетом биржевых цен на нефтепродукты. Напомним, в Самарской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля на две недели. Прогнозируется, что скоро ситуация наладится.

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