Мэрия Самары прокомментировала снос киосков у «Буревестника»

Собственникам киосков объяснили, как можно включить вой объект в схему размещения НТО. Фото: Даниил Мурзов

Мэрия Самары прокомментировала ситуацию со сносом киосков на территории бывшего стадиона «Буревестник». Напомним, что демонтаж стартовал 2 июля. Ранее стадион вернули в муниципальную собственность, и уже тогда власти анонсировали скорый снос нестационарных торговых объектов.

«Взаимодействие с владельцами торговых точек по вопросу размещения в других локациях организовано», – уточнила пресс-служба администрации Самары.

Собственникам киосков объяснили, как можно включить вой объект в схему размещения НТО. Им предложили торговые места на муниципальных ярмарках, либо свободные участки для размещения киосков.

Что касается будущего освобождаемой от киосков территории, то здесь все однозначно: власти Самары планируют построить на месте «Буревестника» новый спортивный объект. Но какой, еще не известно.

Фото с места снова киосков у «Буревестника» смотрите здесь.

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