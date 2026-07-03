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НовостиОбщество3 июля 2026 12:27

Интерактивный комплекс с VR-очками установят в Самарской крепости

Самарцы смогут погрузиться в древность благодаря современным технологиям
Александра ТАЙБАТРОВА
Башню реконструировали в 2017 году

Башню реконструировали в 2017 году

Фото: администрация Самары.

В Самарской крепости создадут иммерсивное пространство. В том числе там появится комплекс с VR-очками: современные технологии помогут самарцам и гостям города погрузиться в древность.

«Установим на всех ярусах интерактивные экраны — «Цифровой двойник князя Засекина», «Боярская Дума», «Азбука воеводы», «Сундук стрельца», «VR-окно», – сообщал ранее глава Самары Иван Носков.

Напомним, что башня Самарской крепости на пересечении улиц Кутякова и Водников получит новую жизнь благодаря победе в конкурсе в рамках нацпроекта. Саму башню реконструировали в 2017 году, но почти девять лет ее фактически никак не использовали. В ближайшее время ситуация изменится, а реконструированная башня станет центральной точкой нового экскурсионного маршрута.

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