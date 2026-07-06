К 6 июля вода в Сызрани поднялась до +23 градусов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарскую область в начале июля пришла настоящая летняя жара, в выходные температура перевалила за +30 градусов. В такую погоду так и хочется искупаться, чтобы спастись от зноя! И условия этому благоприятствуют: рассказываем про температуру воды в Волге в Самаре, Тольятти и Сызрани по состоянию на 6 июля 2026 года.

Самая теплая вода в Волге сейчас у берегов Сызрани. К 6 июля она поднялась до +23 градусов. В Тольятти температура совсем чуть-чуть не дотягивает до этой отметки, но превышает +22 градусов.

В Самаре Волга пока немного прохладнее – +21 градус. Но все пляжи на 100% уже готовы к приему отдыхающих.

На этой рабочей неделе нас снова ждет 30-градусная жара, так что смело можно планировать поход на пляж.

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