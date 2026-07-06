Больше 10 рейсов из Самары задержали 6 июля после беспилотной опасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
6 июля в самарском аэропорту Курумоч задерживаются на вылет более 10 рейсов. Напомним, что ночью в Самарской области объявляли беспилотную опасность и вводили режим «Ковер». Потом опасность отменили, а ограничения в аэропорту – сняли.
«Аэропорт работает в штатном режиме», – уточнила пресс-служба Курумоча.
На задержанный рейс до Сабетты уже завершили посадку, на некоторые другие регистрация пока идет. В списке задержанных значатся рейсы из Самары в Москву, Екатеринбург, Ташкент, Батуми, Калининград, Новый Уренгой и др.
На несколько часов позже приземлятся в Курумоче самолеты из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Екатеринбурга, Сочи, Ташкента.
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