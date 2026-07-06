В Красноглинском районе Самары 12-летний ребенок утонул в Волге

Самарцев призывают быть особенно внимательными при отдыхе у воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна трагедия на воде произошла в Самарской области. 5 июля в Красноглинском районе Самары утонул 12-летний ребенок.

«Тело ребенка из протоки Старый Мокрец извлекли очевидцы», – сообщила пресс-служба МЧС Самарской области.

А в Чапаевске в выходные утонул 37-летний мужчина, его тело извлекли 5 июля из озера Березовое.

С начала сезона в Самарской области утонуло уже несколько несовершеннолетних. Два подростка пытались переправиться через Волгу на самодельном плоту, один из них погиб. В Красноярском районе в реке Сок утонула 13-летняя девочка, а в Сергиевском районе в реке Сургут – мальчики 9 и 11 лет.

Новая неделя обещает быть жаркой, водоемы прогреваются, и самарцев призывают быть особенно внимательными при отдыхе у воды. Купайтесь только в специально оборудованных для этого местах, не оставляйте детей без присмотра.

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