Екатерина Тархова прокомментировала свое состояние на суде в Самаре

Екатерина Тархова рассказала, как относится к вере Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарском областном суде 7 июля продолжают рассматривать дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Несколько свидетелей уже дали показания: женщина, которая купила у Тарховых дачу, рассказала, на что они планировали потратить деньги, а грузчики, которых вызвали вывезти мебель после убийства, поделились, что они увидели в квартире.

Затем был объявлен перерыв в заседании, и в это время главная подозреваемая в двойном убийстве, единственная внучка Тарховых Екатерина пообщалась с журналистами. На вопрос о самочувствии она ответила: «Потихоньку, спасибо».

Также Екатерина Тархова рассказала, как относится к вере. По ее словам, к ней ее приобщали с детства. Но потом была свадьба с гражданином Израиля, человеком другой веры, и она стала более склонной к иудаизму. А сейчас, по ее словам, вера у нее в душе.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда, что происходит прямо сейчас, читайте по ссылке.

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