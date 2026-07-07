Тарховы продали дачу под Самарой за 20 миллионов рублей. На эти деньги они хотели купить квартиру внучке и дать взятку за дочь

Свидетель Алина Диденко в июле 2023 года купила у Тарховых дачу в поселке Гранный под Самарой Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Появились новые подробности о взаимоотношениях в семье убитого мэра Самары Виктора Тархова. Об этом 7 июля в суде рассказала свидетель Алина Диденко, которая в июле 2023 года купила у Тарховых дачу в поселке Гранный под Самарой.

Дача была зарегистрирована на Виктора Тархова, а продажей занималась его жена Наталья. Женщина объяснила покупательнице, что дом продают, чтобы купить жилье внучке и помочь дочери. А потом в беседе обмолвилась, что это за «помощь дочери»: Тарховы хотели дать взятку. Напомним, что Людмила Тархова сейчас отбывает наказание в колонии за вымогательство, на суде она выступает в качестве потерпевшей.

Главной обвиняемой является единственная внучка Тарховых Екатерина. По версии следствия, на преступление она пошла из корыстных побуждений. Ранее стало известно, что Екатерина требовала у бабушки и дедушки 15 миллионов рублей, чтобы открыть бизнес и освободить мать из колонии. Да и в целом отношения в семье были напряженными - драки, манипуляции, угрозы.

Что еще обсуждают в суде по делу Тарховых 7 июля, читайте в прямой трансляции «КП-Самара» по ссылке.

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