В Сызрани 8 июля утонул 20-летний парень на пляже

Самарцам напоминают о правилах отдыха у воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани утонул 20-летний мужчина, сообщает МЧС Самарской области. ЧП произошло ночью 8 июля на пляже, где парень отдыхал с друзьями. Он зашел в воду, но обратно уже не вышел.

«Прибывшие на вызов спасатели областной Поисково-спасательной службы извлекли утонувшего из реки», – сообщили в региональном МЧС.

С начала купального сезона в Самарской области утонули более 20 человек. 4 июля в Чапаевске утонул 37-летний мужчина в озере Березовое. 5 июля из Волги в Красноглинском районе Самары извлекли тело 27-летнего мужчины.

Самарцам напоминают о правилах отдыха у воды. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых и «диких» местах. Не прыгайте в воду и не ныряйте в незнакомых водоемах, не находитесь в воде больше 10-15 минут, чтобы не переохладиться.

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