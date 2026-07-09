Жила с сыном Екатерины, пока та убивала бабушку и деда: на суде по Тарховым в Самаре выступила няня

Няня жила с ночевками почти две недели. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 9 июля, на суде по Тарховым в Самаре выступила няня, которая сидела с ребенком Екатерины, пока та занималась убийством бабушки и дедушки. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

«С ребенком я сидела на квартире Кати. Жила там с ночевками почти две недели: с 24 декабря 2024-го по 6 января 2025-го. Катя вернулась 6 числа, и я уехала. Каждый день я связывалась с ней, она записывала голосовые сообщения, спрашивала о самочувствие сына. Катя говорила, что ее родственник попал в аварию, поэтому она в Москве пытается ему помочь. По ее словам, Наталья и Виктор тоже были в Москве», – рассказала свидетельница.

Женщина познакомилась с внучкой Тарховых в 2021 году, у них были только рабочие отношения. Она отвозила ребенка утром в сад, а вечером забирала и привозила домой. В декабре Екатерина скинула няне фото ноги в гипсе и сказала, что сломала. В конце декабря гипса уже не было. На вопрос: «Как так быстро все срослось?», внучка экс-мэра ответила, якобы есть система, по которой она смогла быстро поправиться.

До этого уже много раз уже раскрывалась тайна гипса Тарховой, о нем говорили несколько свидетелей. По словам няни, Екатерина не расплатилась с ней после двух недель сидения с ребенком, говорила, что денег нет, якобы отдала все на лечение родственника, и обещала оплатить работу позже.

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