Екатерина спокойно относится к судебному процессу. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 7 июля 2026 года, в Самарском областном суде в ходе пятого заседания по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи их внучка Екатерина дала первый комментарий за все время судебного процесса. Журналисты поинтересовались у главной подозреваемой о ее самочувствии и отношении к религии. Об этом передает из зала суда корреспондент «КП-Самара».

Вера в Бога

Екатерина Тархова дала первый комментарий на суде в Самаре 7 июля Видео: Анастасия Семдянова

Родную внучку Тарховых обвиняют в жестоком убийстве бабушки и дедушки. По версии следствия, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, после этого внучка смешала останки близких с гречкой и пропустила через мясорубку, а части раскидала по мусорным контейнерам в Самаре.

На пятом заседании один из свидетелей, который в январе 2025 года работал грузчиком и помогал вывозить мебель из квартиры Тарховых, рассказал о запахе ладана. После того, как мужчина его почувствовал, он разговорился с Екатериной о религии. На заседании во время перерыва журналисты узнали у внучки экс-мэра, религиозная ли она.

«Ну у нас с детства это было. Просто я же переехала в Израиль, муж у меня был другой веры, поэтому немного разошлись мы в этом смысле. Потом я стала ближе к еврейству. Вообще я считаю, что у каждого человека в душе есть вера в Бога. Жизнь складывается по-разному, но вера все равно остается», – сказала Екатерина Тархова.

Удивительное спокойствие и смирение

Внучка Тарховых общается с журналистами совершенно спокойно. Она не нервничает, не огрызается, не выражает никаких ярких эмоций. По ее лицу читается полное принятие ситуации. Она и раньше не проявляла сильных чувств, даже в момент ареста и последующего расследования уголовного дела.

О длительности процесса и опросе множества свидетелей Екатерина тоже рассуждает спокойно. Смиренным и тихим тоном, без запинания она говорит:

«Суд есть суд, ничего хорошего в этом нет. Естественно езжу, тоже все записываю. Посмотрим, что дальше будет».

Хоть по разговорам главная обвиняемая и кажется уверенной, выглядит она бледной, под глазами заметны синяки, и весь ее вид довольно уставший. На вопрос: «Как ваше самочувствие сейчас?», она отвечает кратко:

«Потихоньку, спасибо».

На пятом заседании стало известно о продаже дачи Тарховых за 20 млн рублей, вывозе мебели из их квартиры и плохом состоянии Виктора. За прямой трансляцией с него можно следить на сайте «КП-Самара» по ссылке.

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