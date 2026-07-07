Падение деда из-за яда, дача за 20 млн и признание Екатерины: новые подробности о семье Тарховых прозвучали на суде в Самаре 7 июля

Пятое заседание суда прошло 7 июля. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 7 июля 2026 года, в Самарском областном суде прошло пятое заседание по делу о громком убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых – их родная внучка Екатерина. Новые свидетели рассказали про вывоз мебели из квартиры Тарховых, плохо самочувствии Виктора после принятия капсул с ядом и продаже дачи за 20 млн рублей наличными. Также сама Екатерина впервые дала комментарий на суде. Итоги пятого заседания – в материале «КП-Самара».

Беспомощность Виктора и вода в квартире

Пятое заседание должно было пройти еще 30 июня, однако из-за болезни одной из обвиняемой Таисии Киселевой его перенесли на 7 июля. Тогда 79-летняя женщина пропустила суд, так как была в больнице. Сейчас она снова присоединилась к процессу, только выглядит уставшей и бледной. У Екатерины и Людмилы тоже понурый вид. Корреспондент «Комсомолки» находился на заседании, а на нашем сайте велась трансляция оттуда.

Первым свидетелем выступил сосед Тарховых Дмитрий, который жил в квартире напротив. Виктора он видел пару раз в месяц, никаких дружеских отношений между ними не было. Однажды к нему за помощью обратилась Наталья. Она неожиданно постучала в его дверь вечером в конце декабря 2024 года.

Сосед помогал поднимать Виктора Тархова. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Мы сидели отдыхали с женой дома. Тут Наталья пришла и сказала, что ее муж упал, нужно помочь. Мы прошли в квартиру. Я его поднял, сил почти не прикладывал, он сразу встал. Почему упал, не объяснили. На щиколотке у него была. Запаха алкоголя я не почувствовал. Да и на вид Виктор был полностью адекватным, речь была четкая. Странных звуков в квартире тоже не было».

Как ранее сообщала «КП-Самара», внучка Тарховых подмешивала яд в капсулы, которые находились в таблетнице дедушки и постепенно доводила его до беспомощного состояния. Днем в начале января мужчину ждал еще один странный звонок в дверь: «Пришла уже Екатерина и пожаловалась, что мы ее якобы затапливаем, хотя живем напротив. Я посоветовал обратиться к соседям сверху». В очередной раз внучка Тарховых пришла через пару дней. Она снова сказала, что течет вода. Жена соседа прошла в квартиру и увидела на полу много воды.

Людмила слушает внимательно. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

О затоплении в квартире стало известно еще в ходе первых заседаний. Управляющая ТСЖ несколько раз вызывала сантехника из-за воды в квартире и засора. Сам работник рассказывал, что доставал размякшую гречку из ванны. По словам Екатерины она чистила вазу гречневой крупой, вылила в ванну и та забилась. По версии следствия, внучка экс-мэра смешала останки дедушки и бабушки с гречкой и пропустила через мясорубку, крупа использовалась как абсорбент.

Вывоз мебели и запах ладана

Судя по всему, после убийства бабушки и дедушки, их внучка начала избавляться от мебели в квартире. В середине января 2025 года второй свидетель Роман приезжал вместе с другими рабочими ломать стенки, вывозить кресла, диваны и т.д. Екатерина им сказала: «Вот ребята, две комнаты, вывезите отсюда все вещи и мебель».

«В квартире были Катя с сыном. Я удивился, что мебель в хорошем состоянии, но она сказала, якобы будет новая. Я все равно не понял, зачем менять такую хорошую мебель. Старую мы ломали. Посторонних запахов и крови в квартире не было. Мебель выносили из зала и маленькой комнаты, стенки ломал руками», – вспоминает рабочий.

Для проведения этих работ мужчина составил с Тарховой договор об указании услуг. Однако он признается, что документы собственника и квартиры не проверил: «После этого случая я теперь всегда проверяю бумаги». Все в судебном зале рассмеялись.

Второй свидетель вывозил мебель. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Прокурор озвучил показания и другого работника – грузчика. По его словам, бригадиру поступил заказ на вывоз мусора. Когда он туда приехал, там уже работали два человека. Вместе они ломали стенку, стол, диван, вытаскивали мебель. Этот свидетель заметил странный запах в квартире:

«В квартире сильно пахло ладаном, и мы разговорились с Катей о религии. С самого детства она изучает библию. Екатерина не разрешала заходить на кухню, поэтому сама мне вынесла стакан воды. Еще не разрешала заходить в комнату, где находился ее сын».

Еще одного рабочего внучка Тарховых вызывала для демонтажа стен в кухне и гостиной, но они не сошлись по цене. По словам свидетеля, ремонт в квартире был качественный, мебель дорогая из красного дерева, диван кожаный. Странных запахов и пятен он не заметил, но отмечает нервное поведение Екатерины.

Первый комментарий Тарховой

После того, как свидетель вспомнил о разговорах о религии, во время перерыва журналисты узнали у внучки экс-мэра, религиозная ли она.

«Ну у нас с детства это было. Просто я же переехала в Израиль, муж у меня был другой веры, поэтому немного разошлись мы в этом смысле. Потом я стала ближе к еврейству. Вообще я считаю, что у каждого человека в душе есть вера в Бога. Жизнь складывается по-разному, но вера все равно остается», – сказала Екатерина.

Екатерина впервые на суде дала комментарий. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Внучка Тарховых общалась совершенно спокойно, не нервничала, не огрызалась и не выражала никаких ярких эмоций. По ее лицу читается полное принятие ситуации. О длительности процесса и опросе множества свидетелей женщина тоже рассуждает спокойно:

«Суд есть суд, ничего хорошего в этом нет. Естественно езжу, тоже все записываю. Посмотрим, что дальше будет».

Екатерина выглядит бледной, под глазами заметны синяки, и весь ее вид довольно уставший. На вопрос: «Как ваше самочувствие сейчас?», она отвечает кратко: «Потихоньку, спасибо».

Дача за 20 млн наличными

Еще одна свидетельница Алина в 2023 году купила дачу Тарховых в поселке Гранный в Новокуйбышевске. Информация о продаже дома была на сайте объявлений. Сделку заключили в конце июля. Женщина купила дачу за 20 миллионов рублей, причем наличными.

По словам свидетельницы, дом был красивый, уютный и даже с детскими игрушками внутри. Наталья Тархова объяснила причину продажи дома необходимостью купить внучке жилье и помочь дочери.

Женщина купила дачу Тарховых за 20 млн рублей. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Библиотеку и кабинет Виктора из дома вывезли, осталась кухонная мебель, санузлы, спальня Тарховых. Еще Наталья сказала, что Кате нужно купить квартиру, а на остальные деньги дать взятку за Людмилу», – вспоминает покупательница.

О какой взятке идет речь пока неизвестно. В 2022 году суд приговорил Людмилу Тархову к семи годам колонии общего режима за вымогательство 200 млн рублей у депутата Александра Милеева. А летом 2024-го Екатерина говорила деду, что у нее кто-то требует 20 миллионов рублей, чтобы Людмилу отпустили на свободу.

Плохое самочувствие Киселевой и неявка свидетелей

Во время перерыва Таисии Киселевой снова стало плохо. У нее была тошнота и головокружение. Для 79-летней женщины вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Кардиограмма оказалась нормальная. Пенсионерка просила сделать ей укол от тошноты, хотя ее не рвало. Медработники отказали ей в уколе и в госпитализации.

Киселевой стало плохо. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Из-за этой заминки заседание продолжилось на 50 минут позже, чем планировалось. О вывозе мебели рассказал еще один свидетель. В январе 2025 года он работал руководителем компании по перевозке грузов и мусора. Ему позвонила Екатерина и попросила вывезти мебель. Было задействовано две машины.

На суде 7 июля должны были выступить еще трое свидетелей, но они не пришли. Поэтому заседание завершили. Следующее пройдет 9 июля. «КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.

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