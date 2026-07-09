«Катя боится только деда»: свидетель раскрыла новые подробности о семье убитого экс-мэра Самары Тархова

Риелтор вспоминала, что чувствовала беззащитность Натальи Тарховой перед внучкой Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

9 июля в Самаре продолжается суд по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, показания дают свидетели. Про отношения в семье рассказала риелтор, которая помогла Тарховым продать дачу в Гранном за 20 миллионов рублей. Ранее покупательница этой недвижимости рассказывала, что часть денег продавцы хотели потратить на квартиру для внучки Кати, а оставшиеся деньги – на взятку для дочери Людмилы.

«Катя у нас такая взрывная, она боится только деда, я не могу с ней ничего сделать», – говорила Наталья Тархова, которая была с риелтором в приятельских отношениях.

Дом удалось продать меньше, чем за месяц, покупатель расплатилась наличными. По словам риелтора, дом был запущенным, Екатерине Тарховой он не был нужен. Она хотела квартиру и посмотрела с риелтором два варианта. Квартиры на улице Куйбышева и на проспекте Масленникова Екатерину не устроили, да и площадь ей показалась маленькой. В итоге квартиру ей так и не купили, так как на выделенный бюджет 7,5 миллионов рублей не удалось найти то, что понравилось бы внучке Тархова. А те квартиры, что предлагали, она назвала маленькими и убогими.

Риелтор вспоминала, что чувствовала беззащитность Натальи Тарховой перед внучкой, удивлялась, что та обсуждала с посторонним человеком личные вещи, например, делилась переживаниями из-за дочери Людмилы, которую осудили за вымогательство.

Тарховы оплачивали аренду квартиры для внучки, по словам риелтора, на ее содержание у них уходило много денег, а сами Виктор и Наталья жили скромно. Пожилые люди переживали, что внучка запретит им общаться со своим сыном, их правнуком. Они всегда ждали мальчика в гости и готовились к его приезду. Сейчас мальчика забрал в Израиль родной отец.

Главной подозреваемой в убийстве Виктора и Натальи Тарховых является их внучка Екатерина, которую они полностью содержали, которой хотели купить дорогое жилье. «КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда, все подробности можно узнать по ссылке.

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