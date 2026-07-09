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НовостиПроисшествия9 июля 2026 15:09

«Хочу воссоединиться с семьей»: Екатерина Тархова рассказала о неожиданной мечте на суде в Самаре

Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова: «Я мечтаю воссоединиться с семьей»
Авторы (2):
Ирина СИНЕГУБОВА
Анастасия СЕМДЯНОВА
Екатерина заявила, что будет находиться в местах лишения свободы.

Екатерина заявила, что будет находиться в местах лишения свободы.

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 9 июля, на суде в Самаре Екатерина Тархова сделала еще одно неожиданное заявление. Оказывается, она мечтает воссоединиться с семьей. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара»

«У меня мечта - остаться в здравии, в рассудке и воссоединиться со своей семьей. Я постоянно думаю, как вообще я могла в это попасть. Каждый день осознаю, что у меня нет ни бабушки, ни дедушки благодаря Метревели, которые присутствуют и отнекиваются. Я, конечно, понимаю, что в любом случае буду находиться в местах лишения свободы, но мечты мои такие», – рассказала Тархова.

Напомним, Екатерина Тархова бурно отреагировала на Метревели в суде в Самаре 9 июля. Родственники ее подельников появились впервые, но не успели дать показания.