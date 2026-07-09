«Эти люди знают, где находятся племянник и сестра»: Екатерина Тархова высказалась о свидетелях Метревели

Екатерина считает, что эти люди полноценные участники данного уголовного дела. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 9 июля, на суде по Тарховым не успели допросить свидетелей Метревели, но их появление всколыхнуло главную обвиняемую Екатерину. После заседания она рассказала о них интересные подробности. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

- Есть определенные вещи, на которые следствие не обратило внимания. Сейчас вы все видели Марию. В 2023 году у нас с ней была встреча в гостинице, где она представлялась определенным политическим должностным лицом Москвы, которое решает вопрос о помиловании, о взятках за людей, которые находятся в местах лишения свободы. И именно этот человек получил от меня за решение вопросов 15 млн рублей. Но следствие на это не обратило своего внимания, - рассказала внучка Тарховых.

Она утверждает, что эти люди знают, где находится Дмитрий и Светлана Метревели. Екатерина считает, что эти люди полноценные участники уголовного дела. Ранее появились фото и видео Метревели на суде по Тарховым.

По версии следствия, Светлана Метревели была организатором ОПГ, сначала она предложила своему племяннику Дмитрию вступить в преступную группу, а затем такое же предложение поступило Екатерине Тарховой.

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