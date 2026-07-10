Внучка экс-мэра Самары Тархова заявила о передаче 15 млн рублей Метревели

Екатерина заявила, что в 2023 году передала Марине Метревели 15 миллионов рублей в качестве взятки Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

9 июля в Самарском областном суде проходило очередное слушание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На нем показания хотели дать родственники предполагаемых соучастников преступления – Марина и Бичико Метревели. Выступить они не успели, но главная подозреваемая, внучка Тарховых Екатерина бурно отреагировала на их появление и рассказала, как передавала Метревели взятку.

Екатерина заявила, что в 2023 году передала Марине Метревели 15 миллионов рублей в качестве взятки за то, чтобы ее маму Людмилу выпустили из тюрьмы. О взятке раньше рассказывали и другие свидетели. Женщина, которая покупала у Тарховых дачу, говорила, что часть вырученных денег – те же 15 миллионов рублей – они планировали потратить именно на взятку. Была взятки или нет, предстоит выяснить, но Людмила Тархова продолжает отбывать наказание за вымогательство. На на суде по делу об убийстве родителей является потерпевшей.

Следствие полагает, что убийством Тарховых из-за границы руководила Светлана Метревели. Ее племянник Дмитрий в Самаре помогал Екатерине Тарховой убивать дедушку и бабушку, расчленять их тела и выкидывать останки. Суд по этому резонансному делу продолжается.

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